В Орловской области появится 30 пешеходных переходов

В 2018 году в регионе вблизи школ оборудуют 12 пешеходных переходов, ещё около 20 объектов появятся на сети местных автомобильных дорог, сообщает пресс-служба правительства.

В настоящее время согласовывается проект создания двух пешеходных переходов и четырех остановочных пунктов, разработана документация на устройство линий искусственного электроосвещения на 152 млн рублей.

На реализацию в Орле долгосрочной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016-2018 годы» предусмотрено более 60 млн рублей. В этом году запланировано нанесение горизонтальной дорожной разметки на 110 улицах города. На эти цели планируется потратить 14 млн рублей. Общая площадь разметки составит почти 57 тыс. кв. м.

Порядка 31 тыс. кв. м разметки на пешеходных переходах около школ и на перекрёстках будет нанесено методом термопластика.

Напомним, в 2017 году в Орловской области построено 67 км линий искусственного электроосвещения, обустроено 44 пешеходных перехода вблизи образовательных учреждений. Построен светофорный объект и тротуар протяженностью 2,6 км.