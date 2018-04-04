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В Орле найдены опасные для детей места
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В Орле найдены опасные для детей места 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орле сотрудники ГИБДД провели мониторинг безопасности пешеходных переходов у школ областного центра, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Орловской области.
В ходе рейда были выявлены опасные для перехода проезжей части места. Пешеходный переход необходим вблизи детской художественной школы по улице Рощинской, 1«а» и у Центра детского творчества №2 города Орла по улице Емельяна Пугачева.
На данных участках дорог отсутствует «зебра» и дети часто перебегают проезжую часть, подвергаясь опасности. В ГИБДД отметили, что рядом с Центром детского творчества проходит Старомосковская улица с активным движением и улица Грузовая, где проходят трамвайные пути. По этим адресам необходимо оборудовать пешеходный переход, установить ограждение, светофоры и соответствующие знаки, сообщили в пресс-службе.
По результатам мониторинга в администрацию Орла будет передано обращение с предложением оборудовать пешеходные переходы в указанных местах.
Сообщение В Орле найдены опасные для детей места появились сначала на РИА 57.
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