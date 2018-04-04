В Орле найдены опасные для детей места

В ходе рейда были выявлены опасные для перехода проезжей части места. Пешеходный переход необходим вблизи детской художественной школы по улице Рощинской, 1«а» и у Центра детского творчества №2 города Орла по улице Емельяна Пугачева.

На данных участках дорог отсутствует «зебра» и дети часто перебегают проезжую часть, подвергаясь опасности. В ГИБДД отметили, что рядом с Центром детского творчества проходит Старомосковская улица с активным движением и улица Грузовая, где проходят трамвайные пути. По этим адресам необходимо оборудовать пешеходный переход, установить ограждение, светофоры и соответствующие знаки, сообщили в пресс-службе.

По результатам мониторинга в администрацию Орла будет передано обращение с предложением оборудовать пешеходные переходы в указанных местах.