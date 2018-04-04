Почти 40 заключений о соответствии закону о долевом строительстве выдал Москомстройинвест в январе-марте

Почти 40 заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС) выдал Москомстройинвест в I квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на его председателя Контантина Тимофеева.

«Москомстройинвест выдал 37 заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС) за I квартал 2018 г. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 г.», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

Он пояснил, что за аналогичный период 2017 г. было выдано 16 ЗОС. «Стоит, отметить, правда, что первая заявка на получение заключения о соответствии в прошлом году была подана не в январе, а в феврале», — рассказал К. Тимофеев.

По его словам, за январь этого года было выдано 14 ЗОС, за февраль — 10, за март — 13. В настоящее время в Москомстройинвесте рассматривается семь заявок от застройщиков, а всего с начала года в комитет поступило 70 заявок. «Основной причиной отказов традиционно остается некорректное заполнение проектной декларации. Такие заявки мы направляем застройщику на доработку, после чего застройщик может снова подать документы на получение ЗОС», — отметил К. Тимофеев.

В пресс-службе напомнили, что согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 г. застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест. В настоящее время в столице действуют более 100 тыс. ДДУ на сумму около 1 трлн руб.

«В 2017 г. в Москве построили около 8 млн кв. м недвижимости, в том числе порядка 3,15 млн кв. м жилья. В целом за семь лет построено 13% всей существовавшей недвижимости Москвы — 58,3 млн кв. м, в том числе 22,2 млн кв. м жилья», — добавили в пресс-службе.