Пугачева и Галкин стали гражданами Кипра

На Кипре с 2011 года действует программа для инвесторов: при сумме вложений в недвижимость от 2 миллионов евро человек вправе претендовать на гражданство. По мнению адвоката артистов, квартира нужна была именно для получения правового статуса, передает "Уралинформбюро"

"Думаю, они обзавелись тут недвижимостью исключительно из-за гражданства. Плюс из-за возможности посещать более 150 стран без визы. И, конечно же, на Кипре предусмотрены большие льготы для инвесторов. В том числе и по налогам", — пояснил Погосян.

При покупке недвижимости на гражданство Кипра могут претендовать и ближайшие родственники покупателя. Соответственно, дети звездной четы — двойняшки Гарри и Лиза тоже станут киприотами.

Юморист Максим Галкин и примадонна российской эстрады Алла Пугачева в официальном браке с 2011 года. В 2013-м они стали родителями двойняшек. Разница артистов в возрасте составляет 27 лет.