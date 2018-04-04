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Пугачева и Галкин стали гражданами Кипра
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Пугачева и Галкин стали гражданами Кипра 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Алла Пугачева и Максим Галкин ради получения паспортов республики Кипр приобрели квартиру в городе Лимассол на южном побережье острова. Факт покупки подтвердил "Комсомольской правде" помогавший семье с приобретением жилья юрист Семен Погосян.
На Кипре с 2011 года действует программа для инвесторов: при сумме вложений в недвижимость от 2 миллионов евро человек вправе претендовать на гражданство. По мнению адвоката артистов, квартира нужна была именно для получения правового статуса, передает "Уралинформбюро".
"Думаю, они обзавелись тут недвижимостью исключительно из-за гражданства. Плюс из-за возможности посещать более 150 стран без визы. И, конечно же, на Кипре предусмотрены большие льготы для инвесторов. В том числе и по налогам", — пояснил Погосян.
При покупке недвижимости на гражданство Кипра могут претендовать и ближайшие родственники покупателя. Соответственно, дети звездной четы — двойняшки Гарри и Лиза тоже станут киприотами.
Юморист Максим Галкин и примадонна российской эстрады Алла Пугачева в официальном браке с 2011 года. В 2013-м они стали родителями двойняшек. Разница артистов в возрасте составляет 27 лет.
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