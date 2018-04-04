В Оренбуржье защищают права пострадавших дольщиков

Число граждан в Оренбургской области , входящих в реестр дольщиков и пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, уменьшилось с 72 до 53 человек. Об этом сообщили накануне в областном Правительстве на заседании по проблемам долевого строительства.

На данный момент из перечня проблемных объектов долевого строительства уже исключен жилой дом в Нежинке по ул. Славянской. Напомним, что в реестр пострадавших входили два оренбуржца, вложившие в свои средства в строительство этой недвижимости. Минстрой области и инспекция госстройнадзора по данному факту провели со страховой компанией претензионные работы. По результатам суд апелляционной комиссии обязал недобросовестных дольщиков выплатить пострадавшим всю сумму страхового возмещения.

Сегодня на дорожной карте области под особым контролем остаются четыре объекта. По двум домам ЖК «Возрождение» в Нежинке и дому на ул. Красного Казачества в Оренбурге , как обещают в областном Правительстве, вопрос будет решен уже летом этого года.

Также комиссия наблюдает за строительством дома по ул. Московской в Бузулуке. По этому объекту ситуация разрешится после того, как сформируют реестр кредиторов.