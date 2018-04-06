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Дорогие бюджетные инвестиции защитят обоснованием
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Дорогие бюджетные инвестиции защитят обоснованием 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил разработку проекта закона по защите госинвестиций в строительство объектов дороже 1,5 млрд руб. Такие капвложения будут возможны только при технико-экономическом обосновании (ТЭО).
Стадион «Зенит-Арена». Фото «Ридус».
Правительство предлагает ряд изменений в законодательство, которые должны сделать механизм государственных инвестиций более прозрачным. Применение этого закона потребует поправок в Бюджетный кодекс. Механизм капитальных вложений за счет средств федерального бюджета будет двухэтапным. Подготовка обоснований государственных инвестиций и аудит будут проводиться до принятия решения о выделении бюджетных денег на строительство.
Дмитрий Медведев:
"Во-первых, инвестиции в объекты с предполагаемой стоимостью строительства или реконструкции от 1,5 млрд руб. теперь потребуют обязательного обоснования. Речь идет об объектах, которые финансируются за счет бюджета всех уровней, госкомпаний, компаний с долей государства более 50%. Во-вторых, техническая документация будет обязательно учитываться в процессе принятия решения о капитальных вложениях. В рамках аудита, в частности, будет оцениваться стоимость строительства. В-третьих, форму и содержание таких документов и процедур будет определять непосредственно правительство. Мы рассчитываем, что это позволит избежать завышения смет в ходе проектирования и проведения самих строительных работ или во всяком случае повлиять на этот процесс".
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