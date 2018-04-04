Спасатели эвакуировали около 20 жителей из жилого дома на Урале из-за пожара

"В среду в 01:04 местного времени поступило сообщение о пожаре в городе Североуральске Свердловской области. На площади трех квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями были эвакуированы по лестничным маршам 20 человек, в том числе пятеро детей", — говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить за 10 минут.