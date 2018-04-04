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«Ненужный шкаф позволяет накинуть цену». Аналитики сравнили стоимость пермских квартир с мебелью и без
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«Ненужный шкаф позволяет накинуть цену». Аналитики сравнили стоимость пермских квартир с мебелью и без 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Меблированные квартиры в Перми в среднем стоят на 20% дороже квартир без мебели, выяснили аналитики N1.RU. Средняя цена квартиры с мебелью — три миллиона рублей, а без — 2,45 миллиона.
Наибольшее число меблированных квартир — среди «однушек» и «трешек», 36% и 34% соответственно.
— Зачастую собственники недорогих квартир просто не хотят забирать старую мебель и тратиться на её транспортировку. Владельцы дорогой недвижимости же, как правило, переезжая в новое жилье, создают новый дизайн-проект, под который старая обстановка просто не подходит, — говорит руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Обеим категориям продавцов ненужная мебель даёт возможность накинуть цену.
Самую дорогую квартиру с мебелью сейчас продают на Металлистов, 5 за 25 миллионов рублей, а самая дешевая стоит всего 770 тысяч и находится в микрорайоне Бумкомбинат.
Ранее мы рассказывали о том, что аналитики N1.RU нашли самую маленькую квартиру в Перми. Ее площадь — всего 12 квадратных метров.
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