Омской епархии отказали в праве на землю под Христорождественским собором

Об этом сообщает «ОмскРегион».

Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск омской епархии к региональному министерству имущественных отношений с требованием признать недействительным отказ в предоставлении земли в собственность. Епархия требовала, чтобы территория свыше 36 тыс. кв. метров под Христорождественским собором, перешла в их собственность.

Спор за землю длится уже около года — ещё в июне 2017 года минимущество отказало епархии в получении земли, поскольку согласно нормам для собора вместимостью 450-1500 человек положен участок не более 35 тыс. кв. метров. То есть площадь запрашиваемой территории на 1,2 тыс.кв. метра больше предельно допустимой. Кроме того, на территории, которую епархия хочет в собственность находятся коммуникации муниципальных «Тепловых сетей». Епархия с этими доводами не согласилась и обратилась в арбитражный суд.

В суде выяснилось, что на территории, которую сейчас занимает собор, находится еще одно кирпичное здание с подведенной канализацией и водопроводом, право собственности на которое не оформлено. Кроме того, здесь проходит луч теплотрассы, принадлежащей АО «Омск РТС». В связи с этим суд отказал епархии в её требованиях, но решение ещё может быть обжаловано.