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Эксперты предупредили о возможных проблемах с питьевой водой в Крыму
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Эксперты предупредили о возможных проблемах с питьевой водой в Крыму 

РИА Новости 27 минут назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Низкие уровни воды на открытых водозаборных сооружениях Крыма могут привести в 2018 году к нарушению снабжения населения полуострова питьевой водой, предупреждает центр «Антистихия».
Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.
"Сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушением водоснабжения населения питьевой водой в результате низких уровней воды на открытых водозаборных сооружениях на территории Южного ФО (Республика Крым)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По данным центра «Антистихия», в 2017 году низкий уровень воды в водохранилищах Крыма сохранялся в Керчи, Судаке и Феодосии, а также в Ленинском районе. На середину декабря прошлого года наполняемость Феодосийского водохранилища составляла 35,9%, Ленинского — 30,4%, Станционного — 24,3% (на аналогичный период 2016 года Феодосийское водохранилище было наполнено на 39%, а Ленинское — на 33%).
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