Эксперты предупредили о возможных проблемах с питьевой водой в Крыму

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . Низкие уровни воды на открытых водозаборных сооружениях Крыма могут привести в 2018 году к нарушению снабжения населения полуострова питьевой водой, предупреждает центр «Антистихия».

Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

"Сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушением водоснабжения населения питьевой водой в результате низких уровней воды на открытых водозаборных сооружениях на территории Южного ФО (Республика Крым)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.