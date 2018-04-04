Инструкция для губернаторов: «Как нажиться на строительстве детских садов»

Краткое описание

Схема проста: вы должны от лица возглавляемого вами региона заключить контракт в рамках государственно-частного партнерства на строительство детских садов по завышенной цене, описав в контракте важное условие — пока регион не рассчитается за строительство, муниципалитеты, на чьей территории построят объекты, обязаны будут арендовать их за бюджетные деньги. Лучше внести строительство нескольких садов в один контракт. Так можно больше накрутить и общую сумму работ, и проценты.

Тройное извлечение прибыли

Переходим к самому главному — извлечению прибыли. Она будет состоять из трех основных частей.

Первая: непосредственная цена строительства. На пять детских садов надо выделять из бюджета примерно 5-6 млрд За строительство застройщик отдаст максимум миллиард. Остальное можно будет поделить.

Вторая часть: проценты за рассрочку. Поскольку застройщик должен сам финансировать строительство, ему положена компенсация. Скажем, процентов 50% от цены строительства. В масштабах миллиардных контрактов и прибыль будет соответствующая. А самое главное — нет рисков, как, например, при выдаче кредитов.

Третье извлечение: после того как детские сады будут построены, в соответствии с условиями контракта, застройщик их сразу в пользование муниципалитетов не отдаст. Пока округ не рассчитается по двум предыдущим пунктам, районы будут арендовать детские сады у строившей фирмы — за бюджетные деньги.

Шаг первый — подготовительный

Для реализации схемы, прежде всего, понадобится дружественная вам компания-застройщик, готовая вложить деньги в строительство выбранных объектов. Застройщикам на слово верить не стоит. Обязательно вводите в состав учредителей и директоров своих людей. Например, бывших глав районов, попавшихся на воровстве или засветившихся во владении валютных счетов за границей. Главный критерий — преданность.

Чтобы процедура выглядела законной, обязательно найдите аффилированному с вами застройщику конкурента. Не серьезного — так, для создания видимости борьбы. Можно даже взять профильное НКО из числа учрежденных вашим же правительством.

Подготовьте контракт государственно-частного партнерства, в котором не забудьте предусмотреть три важных условия:

а) максимальное обеспечение контракта и сложную систему приемки — чтобы сторонние фирмы не пришли на тендер;

б) высокие проценты за рассрочку — чтобы получить деньги из бюджета за то, что строиться детские сады будут за частные средства;

в) аренду детских садов до выплаты всей суммы контракта — чтобы подконтрольные вам муниципалитеты платили за аренду детских садов все то время, пока бюджет не рассчитается с дружественным застройщиком — так вы получите прибыль трижды.

Естественно, не забудьте включить в контракт максимальное число дорогостоящего оборудования, мебели и техники — так цена контракта значительно возрастет.

Процедурные вопросы

Когда застройщик станет вам как родной, а контракт проверят юристы, — смело выходите на тендер. Компании-конкуренту дайте установку — заявить цену на конкурсе именно такую, какую вы скажете. Один в один. Застройщик же должен будет снизить стоимость, но незначительно. Буквально на миллион. Если все сделаете правильно, то на тендере будет всего два участника и победит нужная вам строительная компания. При этом она получит и цену контракта, и процент за рассрочку, и плату за аренду. Вы же не будете быстро выплачивать из бюджета все расходы на строительство. Иначе снизите размер своего интереса.

Деньги сразу не обналичивайте — выводите в офшоры через акционирование генподрядчика вашим доверенным лицом. В этом случае санкции российских надзорных ведомств изъять вашу прибыль уже не смогут.

Кстати, можете посоветовать застройщику найти субподрядчика, которому, к примеру, из шести заявленных миллиардов можно рекомендовать потратить только один, а остальное — «прибавка к пенсии».

Инструкция для губернаторов: «Как заработать на ЖКХ»

Еще одна отличная схема для заработка каждому, кто в России смог получить должность губернатора. Уникальный механизм, отточенный до совершенства, позволяет вывести в офшоры миллиарды казенных рублей, при этом оставаясь на свободе и получая госнаграды за эффективное управление. Все что вам потребуется — это несколько лояльных энергетиков, «карманные» депутаты, пара юристов, арбитражных управляющих и не забудьте периодически летать с прокурором на рыбалку. Ваша задача — сформировать систему выкачивания из казны средств, которая легко позволит за пять лет управления вывести из регионального бюджета в аффилированные коммерческие компании от 10 до 50 млрд рублей, только в одной сфере ЖКХ.

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