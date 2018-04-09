В ГД не поддержали штрафы до 500 тыс. руб. за нарушение пожарной безопасности при продаже пиротехники

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагается установить штрафы для юрлиц до 500 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий. Решение было принято на заседании комитета.

«Нарушение требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий бытового назначения I, II и III классов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. ; на должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. ; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. ; на юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.», — говорится в тексте законопроекта.

Авторы документа рассчитывают, что его принятие позволит существенно уменьшить количество случаев детского травматизма, связанного с использованием пиротехнических изделий, и создаст необходимые основания для добросовестного выполнения торговыми организациями возложенных на них обязанностей.