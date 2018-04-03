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Кобылкин поддержал привлечение общественников к контролю за строительством жилья
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Кобылкин поддержал привлечение общественников к контролю за строительством жилья 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данное предложение общественники озвучили в ходе круглого стола Общественной палаты ЯНАО и профильных строительных структур. На нем обсуждалась ликвидация аварийного жилья, а также исполнение программ по строительству нового.
Во время обсуждения было отмечено, что обеспечение повышения роли представителей общественных организаций возможно путем их участия в работе комиссий по приемке жилых помещений в каждом муниципальном образовании.
«ФедералПресс» напоминает, что в ноябре прошлого года Дмитрий Кобылкин поручил обратить особое внимание на качество строительства нового жилья и социальных объектов инфраструктуры.
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО
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