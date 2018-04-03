Приятные заботы: первые новоселы обживаются

Месяц назад участники программы реновации стали переезжать в дом на 5-й Парковой улице. «ВМ» побывала в гостях у одного из первых новоселов и узнала, как ему на новом месте.

Весь путь, пройденный пенсионером Анатолием Мельниковым с момента объявления программы реновации до переезда из пятиэтажки в современную квартиру, можно обозначить фразой «Не ожидали». Но для Анатолия Ивановича и его семьи все сложилось наилучшим образом.

— Чего ждали? Да думали, лет через пять-шесть переселят. Дожить бы еще, — вспоминает Анатолий Иванович, хозяйничая на просторной кухне. — Честно говоря, сначала мы вообще не верили, что получим квартиру.

В старом доме Анатолий Мельников прожил больше 60 лет. В те времена получить квартиру в хрущевке было большой удачей. Сегодня же жить в такой пятиэтажке — это наказание.

— Электрика и сантехника совсем никудышные, — вспоминает новосел. — Соседи постоянно нас затапливали.

Прошел всего год с тех пор, как Анатолий Мельников узнал о готовящейся программе реновации, и вот уже нужно паковать вещи. Снова неожиданность.

— Даже не думали, что новый дом будет так близко к старому — тут и трехсот метров нет. Жители соседних домов нам завидовали. Когда переезжали, ручную кладь на своей машине перевезли, а доставить мебель помог город. Все очень быстро сделали, — говорит Анатолий Иванович.

На свист закипевшего чайника в кухню вальяжно «заплывает» собака Буся. Знает: если уж хозяин собирается чаевничать, значит, и ей что-нибудь вкусненькое может перепасть.

— Буся — это сокращенно от Бусинка, — объясняет Мельников. — Она привыкла в этом районе гулять, а рядом с новым домом еще и площадка для выгула собак есть.

Семилетняя Буся сразу оценила все преимущества новой квартиры, а в особенности — просторный балкон с панорамным остеклением.

— Балкон очень большой, удивился, когда первый раз увидел, — говорит Анатолий Мельников, приоткрывая окно и вдыхая свежий весенний воздух. — Очень хороший балкон, говорят, по французской лицензии сделан.

Напоив корреспондентов «ВМ» чаем, Анатолий Иванович пригласил на экскурсию по квартире. Переехать в жилье, которое ему предложили, он согласился без долгих раздумий.

— Старая квартира была 45 квадратов, а эта — 59. Кухня больше, да и коридор тоже. Санузел наконец-то раздельный. Жена очень хотела, чтобы в кухне плитка была на полу — и вот она, — рассказывает Мельников.

Всю мебель для гостиной забрали со старой квартиры. Буся заходит в комнату следом и забирается на диван.

— Диван большой. Когда покупали, не могли занести на четвертый этаж в старом доме, пришлось на веревке поднимать, — говорит хозяин. — А здесь — без проблем погрузили в большой лифт и довезли.

Несколько раз Мельников извинился за беспорядок — не успели еще все разложить по полочкам, разобрать коробки, часть из которых пока сложена в кладовке. Но со стороны кажется, что квартира уже довольно давно обитаема. Ясное дело, «казенную» плиту придется со временем заменить, но это уже вопрос предпочтений. А та плита, что сразу стояла на кухне, хоть и неказистая, но чайник только что вскипятила.

— Были мелкие недоделки, когда только въехали, — поделился Мельников. — Но сервисная служба так хорошо работает: только заявку сделал, а они уже пришли и все исправили.

Анатолий Иванович вспоминает, сколько нервов пришлось потратить, чтобы приватизировать старую квартиру в хрущевке. При переезде же права собственности на жилье были оформлены автоматически.

— При оформлении старую квартиру оценили в шесть миллионов рублей. А новая по кадастровому паспорту стоит уже девять. Сами понимаете, если бы не программа реновации, мы бы не смогли купить такую квартиру, — замечает Мельников.

Из-за стены слышится шум дрели — соседи уже делают ремонт, обустраивают новое жилье по своему вкусу. Анатолия Ивановича строительная симфония ничуть не раздражает. Даже наоборот — создает атмосферу долгожданных перемен.

— Это приятный шум, — улыбается он. — Радостный шум новоселья.

Провожая корреспондентов «ВМ», Мельников еще раз извинился за беспорядок и позвал в гости через месяц, когда будет «быт налажен».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— На сегодня утверждено 236 стартовых площадок по программе реновации, что позволяет построить 3,5 миллиона квадратных метров жилья и предоставить под переселение порядка 50 тысяч квартир. Работа по подбору новых площадок продолжается. Градостроительную документацию для строительства еще 1,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации планируется подготовить до конца года.