Строительство автомобильной дороги в обход Майкопа начнется осенью

"Вторая очередь строительства дороги в обход столицы Адыгеи начнется осенью и продлится четыре года. Трасса протяженностью около 10 км соединит две дороги: федеральную Майкоп — Усть-Лабинск Кореновск (выезд на Краснодар из Майкопа) и региональную Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская. Сметная стоимость проекта составляет почти 3,5 млрд рублей. Планируется, что со следующего года ежегодное финансирование на этот проект будет составлять более 1 млрд рублей", — сказал он.

Первая очередь объездной дороги длиной 9,4 км была построена в рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы». Проектное решение предусматривает строительство второй очереди протяженностью 10 км, а также третьей очереди длиной 6 км. Для реализации этого проекта требуется финансовая помощь федерального центра, добавил Аргун.

Как прокомментировали ТАСС в пресс-службе главы Адыгеи, федеральный центр поддержал инициативу республики по строительству этой трассы. Ее необходимость обусловлена возрастающим транспортным потоком, поскольку дорожная сеть через Майкоп является кратчайшим связующим звеном к ряду крупных городов на Юге России, туристскому кластеру и Черноморскому побережью. С введением в эксплуатацию моста через Керченский пролив ожидается многократное увеличение транзитного потока через Майкоп.

"Реализация масштабного проекта позволит разгрузить отдельные улицы столицы республики от транзитного транспорта, большим потоком проходящего через город. Это улучшит экологию в Майкопе, сохранит разбиваемые большегрузами дороги, снизит аварийность, создаст удобство для жителей республиканского центра", — цитирует пресс— служба главу республики.

В целом на реализацию мероприятий дорожной отрасли в республике в этом году из бюджетов всех уровней направят не менее 1,6 млрд рублей. Это на порядка 100 млн рублей больше, чем в минувшем году. Средства пойдут на строительство, реконструкцию, содержание дорог, устройство электроосвещения, оборудование остановок, то есть на создание логичной и безопасной транспортной системы.