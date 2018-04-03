Спрос на большие квартиры возвращается. Это чревато дефицитом «трешек»

Эксперты рынка недвижимости констатируют: в столице постепенно формируется дефицит трехкомнатных квартир в сегменте дешевого жилья и новостройках бизнес-класса.

На массовом первичном рынке жилой недвижимости столичного региона спрос на трехкомнатные квартиры за два года увеличился в среднем в 2,3 раза. Рост по сравнению с показателем за март 2017 года составил около 30 процентов. При этом доля доступных для предложения многокомнатных квартир остается почти неизменной уже в течение четырех лет.

Средняя цена квадратного метра «трешки» в Москве сейчас составляет 233,6 тысячи рублей, квартиры в целом — 25 миллионов рублей.

— Некий дефицит трехкомнатных квартир есть, но не по всему рынку новостроек. Вопрос в сегментации. Например, есть определенная их нехватка в домах уровня «бизнес». В некоторых жилых комплексах трехкомнатных квартир просто не осталось, все раскуплено. Притом что они стоят от 20 миллионов рублей. Но нужно заметить, что всегда на рынке в классе «бизнес», который является средним между массовым и элитным жильем, квартиры от 100 до 140 метров являются наиболее ходовым товаром, — отмечает эксперт рынка недвижимости, риелтор Константин Барсуков . — Второй перекос есть в сегменте совсем дешевого жилья. Некоторые застройщики умудрялись целый дом делать из одних студий. Там наблюдается смещение в сторону одно— и двухкомнатных квартир. Интересно, что некоторые застройщики сейчас предлагают объединение таких квартир. Изначально планировка здания продумывается таким образом, чтобы при желании покупателя это можно было осуществить, что является редкостью для рынка.

Значительное увеличение спроса на трехкомнатные квартиры в российской столице отмечает и главный аналитик Московской ассоциации риелторов Дмитрий Таганов

По его словам, пока что «трешек» еще достаточно много как на вторичном рынке жилья, так и на первичном. Но если ввиду новых тенденций в Москве в перспективе нескольких лет не будет возобновлено строительство многокомнатных квартир, ситуация может выйти из-под контроля.

— В последние два года спрос на «трешки» в массовом сегменте впервые за долгое время начал расти. Связано это с тем, что в это время они действительно практически не строились. Сформировался достаточно большой объем одно— и двухкомнатных квартир, а также студий. Пока что людям хватает всех видов жилья, но в случае, если в следующие пять-десять лет строительные компании будут продолжать делать упор на малые площади, тогда можно говорить с уверенностью, что начнут формироваться предпосылки для возникновения дефицита, — отмечает он.