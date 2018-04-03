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Владимир Путин утвердил поправки в Жилищный кодекс
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Владимир Путин утвердил поправки в Жилищный кодекс 

Авторадио 2 часа назад
Владимир Путин подписал закон о прямых расчетах между потребителями и ресурсоснабжающими организациями в сфере ЖКХ. Соответствующие поправки вносятся в Жилищный кодекс, пишут «Вести». Из платежной схемы теперь можно исключить посредников — управляющие компании, ТСЖ или кооперативы, по чьей вине могли возникнуть задолженности. Собственники жилья теперь могут напрямую заключать договоры с поставщиками ресурсов и так же напрямую им платить. За минувший год объем задолженности по оплате услуг ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями вырос на 10 процентов и составил почти полтора 1 триллиона рублей.
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