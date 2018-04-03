Опубликован ТОП по вводу жилья за первый квартал 2018 года 

ГК ПИК по-прежнему лидирует в ТОП застройщиков по вводу жилья в 2018 году. На второе место вышел Лидер Групп. Замыкает тройку ГК СУ-155. Портал ЕРЗ обновил ТОП застройщиков по объемам ввода жилья в 2018 году. * изменение места застройщика указано по отношению к итогам 2017 года Лидером ТОП по объему ввода в 2018 году, как и в прошлом месяце, стала ГК ПИК, которая за первый квартал нынешнего года ввела 345 тыс. м² жилья. Это 16 многоквартирных домов в восьми жилых комплексах. Основной объем введенного жилья расположен в Московской области, и в первую очередь это объекты в ЖК «Микрорайон Путилково» (91 299 м²), ЖК «Бутово‑Парк 2» (77 670 м²), ЖК «Ярославский» (56 722 м²) и ЖК «Одинцово-1» (55 165 м²). По итогам 2017 года ГК ПИК ввела более 1,5 млн м² (1‑е место по объемам ввода). По данным проектных деклараций в 2018 году ГК ПИК планирует ввести в общей сложности более 2 млн м² жилья. На второе место вышел застройщик Лидер Групп. В 2017 году эта компания заняла только 369‑е место в РФ с объемом ввода всего 22,6 тыс. м² жилья. Однако уже в первом квартале 2018 года застройщик ввел без малого 96 тыс. м² жилья, и в его планах на этот год — еще более 300 тыс. м². Если эти планы будут реализованы, то по итогам года Лидер Групп может войти в ТОП-10 девелоперских компаний по объемам ввода. Третье место в ТОП заняла ГК СУ‑155 с объемом ввода 95 тыс. м². В прошлом месяце группа занимала второе место по объемам ввода, а по итогам 2017 года — четвертое. Всего в планах у застройщика на 2018 год ввод более 700 тыс. м². С таким показателем застройщик повторит достижение прошлого года, войдет в ТОП-5 самых крупных девелоперов по вводу жилья. На четвертом месте расположились ДК Древо, которая ввела за квартал 93 тыс. м² жилья. До конца года из находящегося в строительстве жилья застройщик планирует ввести всего 12 тыс. м², и те лишь в третьем квартале, так что удержать четвертое место в ТОП компании вряд ли удастся. Группа ЦДС ввела с начала года чуть менее 80 тыс. м². В прошлой версии ТОП она занимала третье место, а по итогам первого квартала оказалась на пятом. При этом в 2017 года застройщик занимал лишь восьмое место в ТОП. В нынешнем году Группа ЦДС планирует ввести более 200 тыс. м² жилья. ТОП застройщиков по объемам ввода жилья в 2018 году доступен по ссылке.