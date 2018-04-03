Опубликован ТОП по вводу жилья за первый квартал 2018 года

Единый реестр застройщиков: последние новости

В дорожные карты добавят сведения о продлении разрешений на строительство и внесении изменений в проектные декларации долевых долгостроев

Росреестр: количество регистраций прав собственности по ДДУ опережает темпы 2017 года на 18% (графики)

С отказом от долевого строительства цены вырастут, а для мелких и средних застройщиков настанут непростые времена