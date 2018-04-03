Квартира в Воскресенске превратилась в болото из‐за дырявой крыши дома

Жильцы квартиры на верхнем этаже дома в Воскресенске вынуждены из года в год расставлять по комнатам тазы и ведра и накрывать мебель пленкой. Кровля в этом доме не ремонтировалась с советских времен. Чердак давно облюбовали голуби. Во время дождя водяные потоки несут голубиный помет через дыры в квартиры.

Хозяин квартиры Алексей Коныгин перевез свою семью, жену и 4-месячного

ребенка к маме,

из-за сырости. Сам мужчина пытается сдвинуть ситуацию с мертвой точки и почти каждый день обращается с просьбой о помощи к чиновникам и управляющей компании.

Алексей живет в этом доме больше 40 лет, однако ремонт сделать в собственном жилье не может — потолок дает течь каждый год.

Начало течь в воскресенье, потоп с крыши, здесь стояла кровать двуспальная, здесь стояла детская кроватка, текло в тазы, в понедельник ночью подморозило — течь перестало, теперь не течет, а просто впитывается все в стены

— Алексей Коныгин.

Съемочная группа телеканала «360» отправилась в управляющую компанию. Через полчаса после визита в МУП «Управления домами» в квартиру Алексея нагрянула начальница

жилищно-эксплутационного

ремонтного участка и приступила к составлению акта. Ущерб от протечки крыши она оценила в более чем 60 тысяч рублей. Алексей Коныгин уверен, что при независимой экспертизе эта сумма вырастет в несколько раз. Глава ЖЭРУ пообещала выполнить частичный ремонт кровли в течение двух дней.