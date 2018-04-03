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В Псковской области насчитывается 8,1 тыс. мест в гостиницах и других местах коллективного размещения
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В Псковской области насчитывается 8,1 тыс. мест в гостиницах и других местах коллективного размещения 

Псковская губерния 46 минут назад
В Псковской области насчитывается 8 130 мест в гостиницах и других местах коллективного размещения, указано в докладе «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Псковской области» со ссылкой на данные Псковстата. Число коллективных средств размещения на территории региона на начало 2017 года составляло 112 единиц, номерной фонд — 3 692 единицы. По данным авторов инвестиционного доклада, на сегодняшний день цели туристических прибытий в регион распределяются следующим образом: культурно-познавательные цели — 61,4 процента, деловые цели — 5 процентов, лечение и профилактика — 0,2 процента, религиозные цели — 4,4 процента, прочие — 29 процентов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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