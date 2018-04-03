В Киеве пропал пенсионер, имеющей квартиру около администрации Порошенко

Об этом сообщает «112».

«Три недели назад к Николаю Тихоновичу приходили журналисты. Его квартира находится в считанных метрах от Администрации президента . Несмотря на элитное жилье, за душой у мужчины нет ни копейки», — рассказывается в сюжете.

Родные пенсионера отказались от него еще несколько лет назад. Как рассказывал сам Котвяга, он часто болеет и должен покупать лекарства, но у его родственников нет денег.

После отказа родных пенсионера поддерживали социальные работники. Однако в декабре 2017 года они перестали это делать.

«В декабре 2017 года нам стало известно, что Николай Ковтяга подписал договор пожизненного содержания. По закону, людей, которые подписали такие договоры, мы должны снять с обслуживания, что нами и было сделано», — пояснила директор территориального центра Печерского района Людмила Примак.

Как удалось выяснить общественным активистам, опекуном пенсионера была женщина. За то, что она ухаживает за пенсионером, она должна была получить его квартиру. Именно активисты заметили пропажу Котвяги.

«Его куда-то увезли две женщины с мужчиной в неизвестном направлении, и до сего дня мужчины нет», — отметил Александр Сухарский из ОО «Братья».

С тех пор как пенсионера увезли в неизвестном направлении, соседи его не видели. В то же время, в онлайн-сервисе, где регистрируют браки, выяснилось, что после исчезновения 88-летний пенсионер женился на женщине, втрое младше его.

«Опекунша просила его не беспокоить, потому что у него якобы свадебный период», — говорит Сухарский.

В полиции по факту исчезновения человека открыли производство по делу об умышленном убийстве. Пенсионера объявили в розыск и ищут везде, кроме квартиры. Замок на двери без разрешения владельца до решения суда снять не могут.

При этом активисты утверждают, что несколько недель назад замка на двери не было. Предполагают, что его повесила опекунша, которая не отвечает на звонки. Среди причин пропажи пенсионера как наиболее вероятная рассматривается его недвижимость. Квартира расположена в центре Киева, на улице Лютеранской. В среднем она стоит 5 млн грн. (около 10 млн руб.).