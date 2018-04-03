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Реконструкцию Политехнического музея в Москве продлили до 2020 года
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Реконструкцию Политехнического музея в Москве продлили до 2020 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Окончание реконструкции столичного Политехнического музея перенесли на 2020 год, предельный объем бюджетных инвестиций составляет более 13,2 миллиарда рублей, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Осуществить в 2018-2020 годах бюджетные инвестиции в объект капитального строительства «Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта „Политехнический музей“, Новая площадь, дом 3/4, Тверской район, Центральный административный округ города Москвы, 1 этап», (мощность, подлежащая вводу, — 48074 квадратных метров, срок ввода в эксплуатацию — 2020 год)», — говорится в документе.
Согласно постановлению общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета составляет свыше 13,2 миллиарда рублей.
Политехнический музей находится на реконструкции с 2013 года. Работы ранее планировалось завершить в этом году.
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