Реконструкцию Политехнического музея в Москве продлили до 2020 года

Окончание реконструкции столичного Политехнического музея перенесли на 2020 год, предельный объем бюджетных инвестиций составляет более 13,2 миллиарда рублей, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Осуществить в 2018-2020 годах бюджетные инвестиции в объект капитального строительства «Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта „Политехнический музей“, Новая площадь, дом 3/4, Тверской район, Центральный административный округ города Москвы , 1 этап», (мощность, подлежащая вводу, — 48074 квадратных метров, срок ввода в эксплуатацию — 2020 год)», — говорится в документе. Согласно постановлению общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета составляет свыше 13,2 миллиарда рублей. Политехнический музей находится на реконструкции с 2013 года. Работы ранее планировалось завершить в этом году.