В Мичуринске 45 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

По его словам, этого момента дольщики ждали с 2013 года. В декабре 2015 года компания-застройщик «ЦентрЖилСтрой» неожиданно остановила строительство и заявила об отсутствии средств на продолжение работ.

"Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы , которые по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Пока шли разбирательства, региональные власти искали решение проблемы. В итоге о достройке дома удалось договориться с «Первой строительной компанией». Рабочие выполнили внутреннюю отделку, сделали крышу, благоустроили территорию. Объект введен в эксплуатацию, обязательства перед участниками долевого строительства, предусмотренные действующим законодательством, выполнены", — сказал представитель пресс-службы.

Глава области поблагодарил строителей за качественно выполненные работы. «Тема обманутых дольщиков очень серьезная, но власть обязана помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Процесс поиска нового застройщика был трудным, но в итоге все препятствия удалось преодолеть и люди могут готовиться к новоселью», — приводит пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе добавили, что на данный момент в регионе признаны обманутыми дольщиками более 360 человек. В регионе принята «дорожная карта», в которой прописаны сроки сдачи каждого долгостроя. В этом году предстоит достроить четыре дома или предоставить дольщикам квартиры в других новостройках. В ближайшие несколько месяцев планируется таким образом решить проблему 139 семей.

Другие новости региона читайте здесь>>>