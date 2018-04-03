В ГД внесен проект о допустимой доле расходов граждан на оплату жилья в размере до 15% от дохода семьи

Депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили установить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере, не превышающем 15%. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента и опубликован в ее электронной базе.

«С 1 июля 2018 г. в очередной раз произойдет рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Для снижения уровня бедности в стране требуются меры по усилению адресной защиты социально уязвимых слоев населения. В настоящее время самой эффективной мерой адресной защиты является субсидия, предоставляемая семье на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — следует из пояснительной записки.

Авторы подчеркивают, что согласно Конституции РФ государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. При этом в разных регионах предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и ЖКУ разнится от 22% до 10%.

«Законопроект направлен на установление размера предельно допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере, не превышающем 15%. Законопроект позволит обеспечить оказание социальной помощи гражданам в части реализации их обязанностей по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости», — отметили депутаты в пояснительной записке.

Документ подготовлен во исполнение поручений по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.