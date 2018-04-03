Справороссы предложили ограничить плату за ЖКУ в размере не более 15% от дохода семьи

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить размер максимальной платы за жилищно-коммунальные услуги не более 15% от совокупного дохода семьи. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

Изменения предлагается внести в ст. 159 Жилищного кодекса РФ ("Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг").

Депутаты подчеркивают, что инициатива разработана во исполнение поручения президента РФ по реализации послания Федеральному собранию — «представить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению, обеспечив ее предоставление исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости».

"Проектом федерального закона предлагается установить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере не более 15% от совокупного дохода семьи", — говорится в пояснительной записке.

Как отмечают разработчики, «во многих регионах России предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 22%». Однако, обращают внимание парламентарии, в некоторых субъектах РФ с высокими доходами населения этот показатель снижен региональными нормативными правовыми актами, «что представляется несправедливым по отношению к гражданам, проживающим в других регионах». Так, приводят пример справороссы, в Якутии — это 15%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Москве — 10%, что не соответствует положениям Конституции РФ, согласно которым «государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства».

"Законопроект позволит обеспечить оказание социальной помощи гражданам в части реализации их обязанностей по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости", — заключают парламентарии.