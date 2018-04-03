Ещё
Председатель СКР поставил на контроль сообщения СМИ о лишении жилья семьи в МО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Председатель СКР поставил на контроль сообщения СМИ о лишении жилья семьи в МО 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход доследственной проверки по сообщению СМИ о нарушении жилищных прав семьи с тремя детьми, проводимой ГСУ СК России по Московской области. Об этом сообщается на сайте СКР России.
Сегодня, 3 апреля, в новостях одного из федеральных каналов ТВ рассказали о том, что многодетную семью в городе Мытищи Московской области выгоняют из единственного жилья. Женщина взяла кредит в одной из микрофинансовых организаций под залог квартиры, но просрочила один платеж. Вскоре в квартиру заявился мужчина, сказавший, что теперь он является собственником квартиры, а многодетная семья должна её освободить.
Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в обстоятельствах случившегося и дать соответствующую правовую оценку действиям всех лиц, которые причастны к возможным нарушениям.
Парламентская газета: последние новости
В России изменён порядок проведения собрания дольщиков сельхозземель Кабмин выделил 2,5 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018 На расселение аварийного жилья нужно около 500 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»79
Украина нарвалась на Черноморский флот673
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу47
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией186
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США38
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение