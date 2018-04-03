Председатель СКР поставил на контроль сообщения СМИ о лишении жилья семьи в МО

Сегодня, 3 апреля, в новостях одного из федеральных каналов ТВ рассказали о том, что многодетную семью в городе Мытищи Московской области выгоняют из единственного жилья. Женщина взяла кредит в одной из микрофинансовых организаций под залог квартиры, но просрочила один платеж. Вскоре в квартиру заявился мужчина, сказавший, что теперь он является собственником квартиры, а многодетная семья должна её освободить.

Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в обстоятельствах случившегося и дать соответствующую правовую оценку действиям всех лиц, которые причастны к возможным нарушениям.