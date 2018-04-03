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Губернатор Ямала привлекает общественность для контроля за жилищным строительством
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Губернатор Ямала привлекает общественность для контроля за жилищным строительством 

ТАСС 42 минуты назад
ТАСС, 3 апреля. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин поддержал инициативу Общественной палаты Ямала о проведении совместных контрольных мероприятий при реализации региональных жилищных программ, в том числе вновь разработанных. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы региона.
"Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин поддержал инициативу Общественной палаты Ямала о проведении совместных контрольных мероприятий при реализации региональных жилищных программ, в том числе вновь разработанных. Предложение было озвучено в рамках круглого стола Общественной палаты ЯНАО и профильных строительных структур, на котором рассматривались вопросы ликвидации аварийного жилого фонда и качества построенного и строящегося жилья. На заседании круглого стола было отмечено, что повышение роли представителей общественности возможно в рамках действующих в каждом муниципальном образовании комиссий по приемке жилых помещений", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что к плановым проверкам строительных объектов, которые проводятся надзорными органами, на Ямале прибавились внеплановые — по обращениям граждан. По каждому случаю некачественно выполненных работ проводится анализ ситуации. По итогам рассмотрения обращений граждан губернатором округа лично были приняты меры реагирования — кадровые решения и административные взыскания за допущенные ошибки.
По информации департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, сегодня в округе уже строится 140 домов, это 220 тысяч квадратных метров жилья. Около половины из них введут в эксплуатацию уже в этом году. Кроме того, в настоящее время в муниципальных образованиях региона уже есть введённые в эксплуатацию дома, которые в ближайшее время заселят жильцы из аварийного жилого фонда.
В настоящее время губернатор пригласил представителей Общественной палаты принять активное участие в контроле за реализацией новой региональной программы по переселению в арктическом регионе.
В декабре минувшего года правительство ЯНАО утвердило основные параметры региональной программы, которая предусматривает расселение аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2018 года, а также жилья, которое признают аварийным в текущем году. По информации департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, сегодня в округе уже строится 140 домов, это 220 тысяч квадратных метров жилья. Около половины из них введут в эксплуатацию уже в этом году. Кроме того, в настоящее время в муниципальных образованиях региона уже есть введённые в эксплуатацию дома, которые в ближайшее время заселят жильцы из аварийного жилого фонда.
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