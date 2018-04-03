Губернатор Ямала привлекает общественность для контроля за жилищным строительством

"Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин поддержал инициативу Общественной палаты Ямала о проведении совместных контрольных мероприятий при реализации региональных жилищных программ, в том числе вновь разработанных. Предложение было озвучено в рамках круглого стола Общественной палаты ЯНАО и профильных строительных структур, на котором рассматривались вопросы ликвидации аварийного жилого фонда и качества построенного и строящегося жилья. На заседании круглого стола было отмечено, что повышение роли представителей общественности возможно в рамках действующих в каждом муниципальном образовании комиссий по приемке жилых помещений", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к плановым проверкам строительных объектов, которые проводятся надзорными органами, на Ямале прибавились внеплановые — по обращениям граждан. По каждому случаю некачественно выполненных работ проводится анализ ситуации. По итогам рассмотрения обращений граждан губернатором округа лично были приняты меры реагирования — кадровые решения и административные взыскания за допущенные ошибки.

По информации департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, сегодня в округе уже строится 140 домов, это 220 тысяч квадратных метров жилья. Около половины из них введут в эксплуатацию уже в этом году. Кроме того, в настоящее время в муниципальных образованиях региона уже есть введённые в эксплуатацию дома, которые в ближайшее время заселят жильцы из аварийного жилого фонда.

В настоящее время губернатор пригласил представителей Общественной палаты принять активное участие в контроле за реализацией новой региональной программы по переселению в арктическом регионе.

В декабре минувшего года правительство ЯНАО утвердило основные параметры региональной программы, которая предусматривает расселение аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2018 года, а также жилья, которое признают аварийным в текущем году. По информации департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, сегодня в округе уже строится 140 домов, это 220 тысяч квадратных метров жилья. Около половины из них введут в эксплуатацию уже в этом году. Кроме того, в настоящее время в муниципальных образованиях региона уже есть введённые в эксплуатацию дома, которые в ближайшее время заселят жильцы из аварийного жилого фонда.