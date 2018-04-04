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Жителям аварийного дома на Геологоразведчиков оплатят аренду квартир
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Жителям аварийного дома на Геологоразведчиков оплатят аренду квартир 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Жителям второго дома по улице Геологоразведчиков нужно освободить здание уже сегодня. Специалисты выяснили, что находиться в нем опасно — в любой момент может произойти обрушение. Эту ночь жильцы аварийной пятиэтажки проведут в гостинице «Колос», а ближайшие несколько месяцев им предстоит снимать жилье. В администрации города заявили, что все расходы на аренду квартир, а также работу риелторов им компенсируют. Доступ к дому обещали ограничить. Запускать в него будут после составления специальных графиков. А пока здесь дежурят спецслужбы.
— Со стороны органов внутренних дел при решении о расселении дома будут приняты все меры для обеспечения охраны общественного порядка. Будет выставлен обязательный круглосуточный пост сотрудников органов внутренних дел — патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных, которые обеспечат порядок и не допустят фактов мародерства, — прокомментировали в городском УМВД.
В департаменте жизнедеятельности также сообщили, что за дополнительной информацией тюменцы могут звонить по телефону 46-19-69.
Не все жильцы дома, которые побывали на экстренном собрании, остались им довольны. По мнению некоторых, вопрос о плачевном состоянии здания нужно было решать еще несколько лет назад. Однако в департаменте объяснили, что в городе большое количество аварийных домов, поэтому расселить всех сразу не представляется возможным.
Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям состоялось сегодня после того, как управляющая компания провела осмотр и выявила новые дефекты разрушающейся пятиэтажки. Но первые разрушения были замечены еще несколько лет назад. В феврале 2016 года жильцы пожаловались на частичное разрушение кирпичной кладки. Тогда тоже была проведена эвакуация, на месте дежурили спецслужбы.
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