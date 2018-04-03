Минстрой разработал методику расчета цены проектирования

На сайте оценки регулирующего воздействия размещен проект приказа «Об утверждении Методики ‎разработки сметных нормативов на работы ‎по подготовке проектной документации». Фото: www.torbinka.com Согласно методике цены проектных работ, определяемые на основании параметров и нормативов цен, разработанных в составе сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации, должны учитывать: • затраты на оплату труда производственного персонала и необходимого административно-управленческого персонала; • отчисления на социальные нужды; • амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов и расходов по всем видам их ремонта; • материальные затраты; • затраты на содержание зданий и арендную плату; • затраты на налоги и сборы (кроме НДС), установленные в законодательном порядке; • прибыль. Основным методом расчета цены проектных работ, который предлагается применять в сметных нормативах на работы по подготовке проектной документации, является метод расчета цены в зависимости от натуральных показателей. В случае если зависимость цены проектных работ от величины натурального показателя объекта отсутствует, в качестве дополнительного метода ‎применяется метод расчета цены проектных работ в зависимости от стоимости строительства. Методика представлена в составе следующих разделов документа: Публичное обсуждение проекта продлится до 28 мая.