Ещё
Минстрой разработал методику расчета цены проектирования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией

Минстрой разработал методику расчета цены проектирования 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
На сайте оценки регулирующего воздействия размещен проект приказа «Об утверждении Методики ‎разработки сметных нормативов на работы ‎по подготовке проектной документации». Фото: www.torbinka.com Согласно методике цены проектных работ, определяемые на основании параметров и нормативов цен, разработанных в составе сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации, должны учитывать: • затраты на оплату труда производственного персонала и необходимого административно-управленческого персонала; • отчисления на социальные нужды; • амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов и расходов по всем видам их ремонта; • материальные затраты; • затраты на содержание зданий и арендную плату; • затраты на налоги и сборы (кроме НДС), установленные в законодательном порядке; • прибыль. Основным методом расчета цены проектных работ, который предлагается применять в сметных нормативах на работы по подготовке проектной документации, является метод расчета цены в зависимости от натуральных показателей. В случае если зависимость цены проектных работ от величины натурального показателя объекта отсутствует, в качестве дополнительного метода ‎применяется метод расчета цены проектных работ в зависимости от стоимости строительства. Методика представлена в составе следующих разделов документа: Публичное обсуждение проекта продлится до 28 мая.
Единый реестр застройщиков: последние новости
В дорожные карты добавят сведения о продлении разрешений на строительство и внесении изменений в проектные декларации долевых долгостроев Росреестр: количество регистраций прав собственности на машино-места опережает темпы 2017 года на 427% (графики) ТОП застройщиков РФ по текущему строительству: Группа ЛСР уверенно закрепляется в лидерах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот333
Малышева вызвала гнев телезрителей430
Путин упразднил посредничество в ЖКХ71
Тюрьма помогла Рыбке37
Что не так с новым «Простоквашино»33
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение