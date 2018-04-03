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Москвичи стали чаще покупать однушки на аукционах
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Москвичи стали чаще покупать однушки на аукционах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
С начала этого года более 180 человек заявили о своем желании купить через аукцион квартиры, находищееся в ведении ГУП «Моссоцгарантия», при этом 165 человек хотят приобрести именно однушки.
В среднем на лот претендует 4-5 участников, в то время как в прошлом году было по 3-4 претендента на квартирую
На одном из последних аукционов было продано 20 однокомнатных квартир, которые привлекли более 80 участников. Самой популярной оказалась квартира в СВАО, в 15 минутах ходьбы от метро «Отрадное» — за нее боролись 14 претендентов. Победитель аукциона купил квартиру на 12% дороже ее стартовой стоимости. Дегтев отметил на этом примере, что даже при высокой конкуренции рост цены жилья получается незначительным. «Это означает, что аукционная форма продажи не пугает потребителя, он ей доверяет и торгуется осознанно», — подчеркнул чиновник.
В среднем же по результатам аукционов итоговая стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире составила 161 тысячу рублей.
В настоящее время на аукционах от ГУП «Моссоцгарантия» выставлены 6 однокомнатных квартир в разных округах Москвы, говорится в сообщении департамента.
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