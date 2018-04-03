Элитное жилье Москвы и Подмосковья снова привлекает бизнес-эмиграцию?

Ухудшение внешнеполитической ситуации и ужесточение британских законов в части контроля над сделками с недвижимостью заставляет переехавших в Европу россиян задумываться о возвращении на родину. Это привело к росту заявок на покупку элитной недвижимости в России на 21%, говорится в исследовании агентства недвижимости «Метриум».

По итогам первого квартала отмечен рост более чем на 20% количества заявок на покупку высокобюджетных объектов от бывших соотечественников, живущих за рубежом, говорит управляющий директор «Метриум премиум» Илья Менжунов:

Илья Менжунов управляющий директор «Метриум премиум» «Мы фиксировали обращения из Англии , обращения из США . Это абсолютно конкретный интерес, это абсолютно понятные люди, кто хочет переезжать. Достаточно четкие требования, причем которые имеют определенный лаг по времени, то есть которые должны быть реализованы в кратчайшие сроки. Безусловно, поменялись запросы этих людей относительно того времени пока они проживали на территории РФ. Они были скорректированы в меньшую сторону, люди стали подходить к этому более прагматично. Запросы в метражах снизились. Допустим, если мы говорим о самых богатых семьях, олигархических структурах, в среднем — плюс-минус три тысячи квадратных метров. Если говорим про загород, то сейчас от тысячи до полутора тысяч квадратных метров. Ценовой диапазон, даже если он раньше был практически не ограничен, сейчас мы имеем запросы — плюс-минус от 8 млн до 10 млн долларов, если говорим про загород. Город — ситуация несколько иная, там от 4 млн до 6 млн долларов средняя стоимость обращения. Имеется в виду от тех семей, которые проживают сейчас за рубежом».

Спрос на элитную недвижимость действительно повысился, подтверждает генеральный директор компании Point Estate Тимур Сайфутдинов , но, по его мнению, пока рано говорить о том, что это произошло за счет россиян, проживающих за границей:

Тимур Сайфутдинов генеральный директор компании Point Estate «По сравнению с прошлым годом, допустим, с началом года, первыми тремя месяцами прошлого года, конечно, спрос поживее, мы это видим. Много народу даже не уезжали и смотрели загородное жилье на январские каникулы. Уже с 3 числа [января] было достаточно много звонков. Соответственно, мы видим, что и количество заявок, и количество сделок за первый квартал 2018 года выше, чем за первый квартал 2017-го. Почему он вырос, трудно сказать. Возможно, люди в 2017 году думали уезжать — не уезжать, меньше покупали, и был какой-то отложенный спрос. Наша статистика говорит, что у нас как было там, не знаю, 10% заходов из-за границы от бывших россиян, так их больше и не стало. Я думаю, что это просто собственники, которые живут за рубежом, пытаются мониторить стоимость своего жилья, пытаются понять: дешево они сдают свою квартиру, или дешево продают, или дорого. Только с этим связаны заходы на сайт наших россиян, живущих за рубежом. По мне внешнеполитическая ситуация, конечно, ухудшила комфортность проживания за рубежом наших соотечественников и, конечно, им будет сложнее и с бизнесом. Им придется доказывать, что их средства, поступившие на счета, имеют честное происхождение, показывать декларации и так далее, но я не думаю, что все из Лондона бросятся обратно жить в Москву ».