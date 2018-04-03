Количество банкротов в РФ выросло в 1,5 раза 

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Количество банкротов — физических лиц и индивидуальных предпринимателей — в России выросло в 1,5 раза в I квартале, подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ) по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс"). Количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами в РФ, в январе-марте 2018 г. выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8,966 тыс. человек. Количество потенциальных банкротов к 1 марта 2018 г. достигло 702,8 тыс. человек — их банкротство зависит от подачи заявления в суда. К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие закона о банкротстве: имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.
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Просроченная задолженность населения: 20 регионов РФ С октября 2015 г. — начала действия поправок в закон о банкротстве физлиц в России — банкротами стали 59 тыс. граждан. С октября 2015 г. действуют поправки в закон о банкротстве. С этого момента должник может сам подать заявление в суд о банкротстве, если его долги превышают 500 тыс. руб. Только 4% потенциальных банкротов воспользовались процедурой в 2017 г. На конец 2017 г. под это определение попадали порядка 698 тыс. россиян, или около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,77 млн руб. При этом начали процедуру банкротства в 2017 г. менее 29,9 тыс. граждан, или 4,3% от общего числа потенциальных банкротов. Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии — 3,2%, Карачаево-Черкесии — 2,4%, Бурятии — 2,3%, Магаданской обл. — 2,3% и Респ. Саха (Якутия) — 2,2%. Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в столичном регионе — почти 123 тыс. чел., Санкт-Петербурге и обл. — около 42 тыс. чел., в Краснодарском крае — 29 тыс. чел., Свердловской обл. — 24 тыс. чел. и в Башкортостане — 22 тыс. чел. Если смотреть на ситуацию с реальными банкротами, то самое значительное количество граждан в отношении, которых в 2017 г. введена процедура банкротства (реализации имущества), проживает в столичном регионе — 4173 чел., в Санкт-Петербурге и обл. — 1627 чел., Башкортостане — 1330 чел., Краснодарском крае — 1134 чел. и в Самарской обл. — 993 чел. При этом в процентном соотношении чаще всего процедурой банкротства пользовались проблемные должники из Крыма — 17% от числа потенциальных банкротов в регионе, Вологодской обл. — 17%, Мордовии — 14%, Чувашии — 12% и Архангельской обл. — 10%. Самая низкая доля потенциальных банкротов отмечается в Чеченской Респ. и Ненецком АО — по 0,4%, в Крыму — 0,5%, в Респ. Алтай — 0,6% и в Дагестане — 0,8%. Меньше всего граждан, попадающих под действие закона о банкротстве, проживают в Ненецком АО — 60 чел., Севастополе — 64 чел., в Крыму — 88 чел., на Чукотке — 145 чел. и в Чеченской Респ. — 485 чел. Наименьшее количество должников начали процедуру банкротства в Ненецком АО и Севастополе — по 1 чел., на Чукотке и в Чечне — по 2 чел., и в Респ. Ингушетия — 14 чел. В список регионов, где возможностью облегчить свои финансовые трудности, воспользовались не более 1% потенциальных банкротов вошли Чеченская Респ., Карачаево-Черкесия, Респ. Саха (Якутия), Магаданская обл., Ингушетия, Чукотка, Астраханская обл. В исследовании были использованы данные о 50 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в «Федресурсе». Закредитованность россиян в прошло году резко выросла. Всего в 2017 г. было выдано 34,82 млн новых кредитов общим объемом свыше 5,68 трлн руб., по данным ЦБ. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 12%, при этом объемы кредитования увеличились на 37%. В 2016 г. было выдано 31,22 млн кредитов на 4,14 трлн руб.