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«ЮгСтройИмпериал» покупает у VA Group почти 500 тысяч «квадратов» жилья на Кубани
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«ЮгСтройИмпериал» покупает у VA Group почти 500 тысяч «квадратов» жилья на Кубани 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«ЮгСтройИмпериал» покупает у AVA Group три строящихся жилых комплекса: «Стрижи» и «Сказка град» в Карасунском округе в Краснодаре и вторую очередь ЖК «Мечта» в Прикубанском округе города. Общая площадь объектов — 490 тысяч кв.м. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции в кубанской столице директор ООО «ЮгСтройИмериал» Марина Гурченко и вице-президент по инвестициям AVA Group Денис Бражниченко. По мнению экспертов, сумма сделки может составить около 17 миллиардов рублей.
«Объекты AVA Group подходят нашей компании по локации. Мы, в первую очередь, рассматриваем свое присутствие в Прикубанском округе, где построили ЖК «Империал», Карасунском округе. Вторая причина сделки — это стремление к укрупнению своего портфеля», — сказала Гурченко.
Все заявленные социальные объекты в ЖК также будут достроены компанией «ЮгСтройИмериал».
«ФедералПресс» напоминает, что в феврале первый замгубернатора Кубани Андрей Алексеенко, глава Краснодара Евгений Первышов и директор ООО «ЮгСтройИмпериал» Марина Гурченко подписали соглашение по реализации проекта. По документу, реализовывать инвестиционный проект «Родные просторы» будет компания ООО «ЮгСтройИмпериал».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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