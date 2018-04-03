«ЮгСтройИмпериал» покупает у VA Group почти 500 тысяч «квадратов» жилья на Кубани

«ЮгСтройИмпериал» покупает у AVA Group три строящихся жилых комплекса: «Стрижи» и «Сказка град» в Карасунском округе в Краснодаре и вторую очередь ЖК «Мечта» в Прикубанском округе города. Общая площадь объектов — 490 тысяч кв.м. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции в кубанской столице директор ООО «ЮгСтройИмериал» Марина Гурченко и вице-президент по инвестициям AVA Group Денис Бражниченко. По мнению экспертов, сумма сделки может составить около 17 миллиардов рублей.

«Объекты AVA Group подходят нашей компании по локации. Мы, в первую очередь, рассматриваем свое присутствие в Прикубанском округе, где построили ЖК «Империал», Карасунском округе. Вторая причина сделки — это стремление к укрупнению своего портфеля», — сказала Гурченко.

Все заявленные социальные объекты в ЖК также будут достроены компанией «ЮгСтройИмериал».