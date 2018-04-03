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Под снос идет незаконная многоэтажка в районе озера Ак-Гель
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Под снос идет незаконная многоэтажка в районе озера Ак-Гель 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Под снос идет незаконная многоэтажка в районе озера Ак-ГельИск о сносе незаконного 14-этажного многоквартирного здания на первом этаже по улице Бейбулатова, в районе озера Ак-Гель, направлен в суд. В ходе проверок прокуратурой Ленинского района города Махачкалы установлено отсутствие у застройщика разрешения на строительство объекта.
В отношении кооператива возбуждено административное производство по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство). Дело для рассмотрения по существу направлено в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.
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