Суд встал на сторону пяти собственников «Карточного домика»

Вопрос денежной компенсации собственникам квартир обрушившегося дома№68 на набережной Дубровинского обсудили сегодня, 3 апреля, на рабочем совещании в администрации Орла

В настоящее время 7 собственников по разным причинам не еще не получили денежную компенсацию от властей.

По информации заместителя главы Олега Минкина, согласие на передачу помещений муниципалитету дали 30 из 37 собственников. Пять человек оспаривают оценочную стоимости жилья, которая составила 50 тыс. рублей за 1 кв.м, в суде. По ним уже есть судебные решения.

Минкин пояснил, что собственники представили суду иную оценку их помещений. Суд вынес решение, что стоимость на должна быть выше, чем предложила администрация города Орла. Чиновники планируют подавать апелляцию.

Еще два собственника не получили выплаты в прошлом году. Один из них проживает за пределами России и не обращался в администрацию по поводу выплаты. У второго собственника квартира находилась в ипотеке, он подал заявку на подписание соглашения 13 марта. Ему будут выплачены средства из регионального резервного фонда.