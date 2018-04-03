Создание комфортной городской среды стало важным фактором при реорганизации промзон Москвы

Москве при реорганизации промышленных зон и возведении на их месте жилых кварталов особое внимание уделяют обустройству общественных зон — как дворов, так и уличного пространства, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Создание комфортной городской среды с учетом современных идей в области градостроительства является главным фактором при реорганизации бывших производственных территорий в Москве. Этому уделяется особое внимание при разработке архитектурных концепций жилых кварталов», — отмечается в сообщении.

Примером такой разработки стало строительство ЖК «Life-Кутузовский» на улице Гжатской, владение 9 в районе Можайский на западе города. Ранее на этом месте располагался деревообрабатывающий комбинат. В настоящее время инвестор начал строительство жилого комплекса общей площадью 227 тысяч квадратных метров из которых площадь квартир составит 124 тысячи квадратных метров. В составе ЖК предусмотрены объекты социальной инфраструктуры и подземный паркинг на 1564 машино-места.

«Строительство предусмотрено в два этапа. На первом этапе планируется ввести корпуса 1-4 с дошкольным образовательным учреждением и подземной стоянкой на 999 автомобилей, на втором — корпуса 5-9 и подземную стоянку на 565 машино-мест. Плановый срок ввода комплекса — 2021 год», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

При разработке планировочных решений особое внимание было уделено дизайну индивидуальных фасадов корпусов и обустройству общественных пространств, их четкому разграничению между собой.

К первому типу таких пространств разработчики отнесли дворовые территории внутри каждого из кварталов — защищенное приватное пространство, ограниченное жилыми зданиями, павильонами и ландшафтными элементами.

Второй тип пространств — это бульвар между двумя очередями строительства, набережная реки Сетунь и первая линия застройки вдоль Гжатской улицы. Живую атмосферу современного города создадут небольшие кафе, магазины, салоны бытового обслуживания.