В Курской области оштрафовали руководителей организаций за нарушение сроков оплаты контрактов

С августа прошлого года установлена административная ответственность за нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Нарушение законодательства грозит штрафом от 30 тыс. руб. до 50 тыс. рублей. При этом должностному лицу, ранее подвергнутыму административному наказанию за аналогичное правонарушение, грозит дисквалификация от 1 года до 2 лет.