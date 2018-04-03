В Курской области оштрафовали руководителей организаций за нарушение сроков оплаты контрактов 

С августа прошлого года установлена административная ответственность за нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Нарушение законодательства грозит штрафом от 30 тыс. руб. до 50 тыс. рублей. При этом должностному лицу, ранее подвергнутыму административному наказанию за аналогичное правонарушение, грозит дисквалификация от 1 года до 2 лет.
В этом году прокуратура Медвенского района выявила факты неисполнения сроков оплаты заключенных контрактов в двух бюджетных учреждениях. В результате Федеральной антимонопольная служба региона оштрафовала двух руководителей организаций на 30 тыс. руб.