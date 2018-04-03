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В районе Академический появится новый детский сад
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В районе Академический появится новый детский сад 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Проект детского сада внесен в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
Садик (на 150 мест, 6 групп) будет построен на Большой Черемушкинской улице, владение 36-38. Площадь здания составит 2,5 тысячи квадратных метров. В отделке фасадов используют сочетание штукатурки и облицовки керамогранитом со вставками из металла.
Еще три подобных сада построят в Северо-Восточном округе.
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