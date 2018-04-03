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Эксперты: перенос кинотеатров на нижние этажи «убьет трафик» в ТЦ
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Эксперты: перенос кинотеатров на нижние этажи «убьет трафик» в ТЦ 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 3 апр — РИА Недвижимость. Возможный перенос кинотеатров и детских развлекательных комплексов на нижние этажи торговых центров «убьет трафик» и приведет к существенному снижению выручки ТЦ, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
Идея обязать все торговые центры в России размещать кинозалы и детские развлекательные комплексы только на первых этажах обсуждается в Госдуме. Инициатива появилась после произошедшего 25 марта пожара в кемеровском ТЦ «Зимния вишня», в котором погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где располагались кинозалы и детские игровые зоны.
По мнению директора департамента управления недвижимостью ILM Константина Баранова предложенные изменения — неприемлемая для владельцев ТЦ идея.
"Такое расположение способно убить весь трафик, отчего экономика проекта ставится под вопрос, что затрудняет поиск потенциального инвестора на подобный объект", — подчеркнул он.
Экономика многоэтажных торговых центров при предложенных изменениях не будет работать, считает и партнер, руководитель департамента управления недвижимостью Cushman & Wakefield Семен Юрченко. Он пояснил это тем, что идеология расположения развлечений на верхних этажах имеет проверенную годами логику.
"Если строящиеся ТЦ обяжут размещать крупных и «неликвидных» операторов внизу, то экономика получится минимум на 30% ниже", — согласна директор отдела торговых помещений CBRE в Москве Марина Малахатько.
Для большинства уже существующих торговых центров перенос кинотеатров и пространств для детей на нижние этажи будет просто невозможен, отметила Малахатько. По ее словам, в случае установления подобных правил кинотеатры и развлекательные центры будет проще закрыть и сдать их локации операторам других форматов.
Стоимость перестройки существующих торговых центров будет сопоставима с полным редевелопментом объектов, добавили в Cushman & Wakefield.
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