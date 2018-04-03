Mash: недвижимость начальника МЧС Кемеровской области стоит десятки миллионов

Telegram-канал Mash рассказал о недвижимости, имеющейся в распоряжении главы кемеровского областного управления МЧС Александра Мамонтова . «В отличие от работы, с условиями жизни у него все хорошо», — говорится в сообщении.

По данным Mash, у Мамонтова есть трехэтажный особняк в элитном коттеджном поселке. Площадь участка — 15 соток, а самого дома — 530 кв. метров. Рядом с особняком расположен двухэтажный дом. Стоимость поместья — около 30 млн рублей.

Кроме этого в собственности семьи Мамонтова есть дача в поселке Родничок. Это два дома с беседками, теплицами и огородом. Примерная стоимость дачи — 12 млн рублей.

В самом городе на Мамонтова, его жену и мать записаны шесть квартир. Все они расположены недалеко от центра города. По словам соседей, почти все квартиры сдаются.