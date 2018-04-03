Ещё
Советы тем, кто планирует предоставить жилье иностранным гостям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советы тем, кто планирует предоставить жилье иностранным гостям 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москве выпустили памятку для горожан, планирующих сдавать квартиры футбольным болельщикам, которых столица ждет уже в июне. Чтобы владельцы жилья не столкнулись с массой неразрешимых проблем, нужно соблюдать правила, которые и перечислены в памятке. «Вечерка» узнала подробности.
В информационной памятке содержатся ответы на самые популярные вопросы: как подготовить квартиру к сдаче в аренду, где искать арендаторов, как платить налоги и как защититься от непредвиденных ситуаций.
Один из советов — разместить объявление о сдаче квартиры на одном из сайтов по бронированию. Сделать это можно, как правило, бесплатно. К объявлению должно прилагаться фото жилья — чтобы будущие арендаторы оценили интерьер и понимали, на какие удобства они могут рассчитывать.
— В дальнейшем это поможет избежать возможных разногласий с арендатором, — рассказали «Вечерке» в пресс-службе столичного Департамента спорта и туризма. — Также необходимо заключить договор аренды и составить опись имущества, находящегося в квартире.
Рассказано в памятке и о том, как грамотно установить цену. Спрос на жилье в столице среди болельщиков высокий, однако стоимость должна быть умеренной. Предельная цена аренды квартиры, в отличие от гостиничных номеров, не установлена.
Однако есть вероятность, что предложения с завышенным ценником иностранные гости просто проигнорируют. Прием зарубежных болельщиков — это еще и оформление целого пакета документов.
Например, владельцу сданной квартиры потребуется оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина. Владелец квартиры должен знать, как это сделать по правилам, и при этом не забыть вовремя заплатить налоги.
СПРАВКА
Паспорта болельщиков ЧМ-2018 по футболу в центрах госуслуг «Мои документы» уже получили 1000 человек. Карту зрителя получит каждый, кто купил билет на матчи.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Николай Гуляев, руководитель Департамента спорта и туризма Москвы:
— В преддверии чемпионата мира по футболу в столице ожидается повышенный спрос на аренду жилья. Сейчас туристы активно бронируют гостиницы по всему городу, а свободных номеров в центре на период проведения мундиаля практически не осталось. Многим болельщикам удобнее арендовать квартиру в центре, чем искать отели в других округах или в области.
Галина Ефимова, риелтор:
— В договоре, заключить который нужно обязательно, пропишите все пункты, среди которых: порядок оплаты, соблюдение чистоты в квартире. Владельцы могут лично проверять состояние квартиры, но лишь по договоренности с жильцами. Аренда — всегда риски. В идеале нужно брать с жильцов предоплату в размере 100 процентов, а также страховой депозит — он возвращается, если в квартире порядок.
Вечерняя Москва: последние новости
Военнослужащих обеспечили новыми квартирами Спрос на авиабилеты в Москву на ЧМ-2018 вырос в 16 раз Эксперты предрекают повышение интереса к складской недвижимости и коррекцию арендных ставок на коммерческие объекты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей216
НАТО отказала в визах российским дипломатам272
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом109
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №214
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение