Советы тем, кто планирует предоставить жилье иностранным гостям

Москве выпустили памятку для горожан, планирующих сдавать квартиры футбольным болельщикам, которых столица ждет уже в июне. Чтобы владельцы жилья не столкнулись с массой неразрешимых проблем, нужно соблюдать правила, которые и перечислены в памятке. «Вечерка» узнала подробности.

В информационной памятке содержатся ответы на самые популярные вопросы: как подготовить квартиру к сдаче в аренду, где искать арендаторов, как платить налоги и как защититься от непредвиденных ситуаций.

Один из советов — разместить объявление о сдаче квартиры на одном из сайтов по бронированию. Сделать это можно, как правило, бесплатно. К объявлению должно прилагаться фото жилья — чтобы будущие арендаторы оценили интерьер и понимали, на какие удобства они могут рассчитывать.

— В дальнейшем это поможет избежать возможных разногласий с арендатором, — рассказали «Вечерке» в пресс-службе столичного Департамента спорта и туризма. — Также необходимо заключить договор аренды и составить опись имущества, находящегося в квартире.

Рассказано в памятке и о том, как грамотно установить цену. Спрос на жилье в столице среди болельщиков высокий, однако стоимость должна быть умеренной. Предельная цена аренды квартиры, в отличие от гостиничных номеров, не установлена.

Однако есть вероятность, что предложения с завышенным ценником иностранные гости просто проигнорируют. Прием зарубежных болельщиков — это еще и оформление целого пакета документов.

Например, владельцу сданной квартиры потребуется оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина. Владелец квартиры должен знать, как это сделать по правилам, и при этом не забыть вовремя заплатить налоги.

СПРАВКА

Паспорта болельщиков ЧМ-2018 по футболу в центрах госуслуг «Мои документы» уже получили 1000 человек. Карту зрителя получит каждый, кто купил билет на матчи.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Николай Гуляев , руководитель Департамента спорта и туризма Москвы:

— В преддверии чемпионата мира по футболу в столице ожидается повышенный спрос на аренду жилья. Сейчас туристы активно бронируют гостиницы по всему городу, а свободных номеров в центре на период проведения мундиаля практически не осталось. Многим болельщикам удобнее арендовать квартиру в центре, чем искать отели в других округах или в области.

Галина Ефимова, риелтор:

— В договоре, заключить который нужно обязательно, пропишите все пункты, среди которых: порядок оплаты, соблюдение чистоты в квартире. Владельцы могут лично проверять состояние квартиры, но лишь по договоренности с жильцами. Аренда — всегда риски. В идеале нужно брать с жильцов предоплату в размере 100 процентов, а также страховой депозит — он возвращается, если в квартире порядок.