Юрмала: рецепт комфортного отдыха

Юрмалу удобно добираться. Только из Москвы десять рейсов в день, а аэропорт в семи минутах езды от города. Многие клиенты рассказывают мне, что до своей квартиры в Юрмале доезжают быстрее, чем до дачи в Подмосковье . Поэтому и ездят чаще — на выходные, на праздники, просто без повода, чтобы отдохнуть и провести время с семьей.

Юрмала — это настоящий курорт. А что такое курорт? Это ведь не только место, где можно погреться на солнце. Любой словарь нам скажет: «Курорт — это особо охраняемая территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями». В отношении Юрмалы это абсолютная правда.

Инфраструктура здесь великолепная — оборудованные туристические тропы, пешеходная улица Йомас с развлечениями, спа-центры, санатории, рестораны самой разной кухни, всевозможные детские площадки, аквапарки, яхт-клубы, спортивные комплексы, клубы и концертные залы, самый известный из которых «Дзинтари». Про супермаркеты, аптеки, банки я даже не говорю.

А природа… Бесконечные пляжи с мелким золотистым песком, накатывающие на берег волны, облака затейливой формы, свежайший воздух, пропитанный хвойными ароматами… Тот, кто был в Юрмале, поймет меня. А тем, кто не был, лучше один раз увидеть. Поверьте, город совершенно особенный.

Сюда приезжают на отдых литовцы, немцы, шведы, поляки… Но больше всего россиян. Оно и понятно — близкая культура, понятная и знакомая среда, нет языкового барьера. Это очень комфортно для семейного отдыха.

Кстати, многие клиенты, когда покупают квартиру в Юрмале, рассчитывают использовать ее для проведения отпуска, поездок на выходные. А затем влюбляются в юрмальский ритм жизни, перевозят сюда семьи, отдают детей в местные школы. Здесь отличное образование международного уровня!

Где лучше поселиться? Надо понимать, что Юрмала — это узкая полоса жилой застройки между рекой и Рижским заливом. Земельный ресурс ограничен, а его развитие строго контролируется правилами застройки, связанными с курортной зоной, и непосредственно самой площадью курорта.

Большая часть новостроек расположена вокруг известного концертного зала «Дзинтари» и пешеходной улицы Йомас. Комплексы есть как на первой линии от моря, так и в более отдаленным местах. Жилье там очень качественное, инфраструктура отменная, но и цены самые высокие в Юрмале.

На мой взгляд, удачный вариант для покупки — район Булдури. Это ближайший к Риге район, там есть все необходимое для жизни и отдыха, а цены существенно ниже, чем в Дзинтари. Впрочем, в ближайшие годы мы ожидаем рост и там. Причины — дефицит качественных объектов и спрос на этот район от рижан, среди которых стало модно жить в Юрмале.

*** Владелец любой недвижимости в Юрмале может получить многократную шенгенскую визу, а покупка стоимостью от €250 тыс. дает возможность оформить вид на жительство для инвестора и членов его семьи. Порог входа — один из самых низких среди государств Евросоюза . К тому же Латвия единственная страна, где для получения «золотой визы» можно пользоваться кредитными деньгами. Вместе с ВНЖ открываются границы всего Шенгенского пространства, снимаются ограничения по срокам пребывания на курорте, появляется право на учебу и работу в Латвии.

Средние цены на новостройки в Юрмале

Эконом-класс: от €1,5 тыс. за кв. м Бизнес-класс: от €2,8 тыс. за кв. м Премиум-класс: от €5,0 тыс. за кв. м Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.

Фото Latvia Travel