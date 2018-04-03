Как Москва помогает с переездом участникам программы реновации

Про свою старую трёшку, в которой и родилась и выросла, Дана Янина говорит, конечно, с теплотой, но без сожаления. Комнаты — смежные, тесный санузел, кухня — всего 5 квадратных метров. Сразу всей семьей, а это еще сын и мать-пенсионерка, не поместиться, отмечает "ТВ Центр"

Когда узнали, что их дом на востоке Москвы попал под реновацию, устроили праздник. Причем с видом на новое жилье — нарядную 18-этажку. До нее каких-то 300 метров.

"Из окна, кстати видно дом, это вообще просто наша мечта! Мы, когда дом этот начинали строить, все мечтали. Дом был под коммерцию, никто не думал, что он будет про реновацию, и вот когда нам позвонили из департамента, мы конечно были в шоке все", — говорит Дана Янина.

К переезду Янины подошли основательно. Сбор и упаковка мебели, посуды, личных вещей. Сейчас идут последние приготовления. Все пожитки грузчики спускают по лестнице, аккуратно размещают в кузове предоставленной городом машины. Она совершит столько рейсов, сколько нужно. Бесплатно. И это далеко не единственный бонус. Доплачивать не пришлось и за дополнительные метры в новой квартире.

"Была трёхкомнатная хрущевка, даётся трёхкомнатная нового типа, без доплат и на 24 «квадрата» больше", — говорит Дана.

Ремонт сделан добротно, качественно и со вкусом. Заезжай и живи. Батареи нового типа, приборы учёта, сантехника — всё работает. Просторные ванная, кухня, раздельные комнаты. Застекленный балкон. Эту квартиру Янины выбрали для себя сами — город старается предоставить такую возможность всем участникам программы.

"Если не нравится, там пишется заявление, и вам могут предложить 2-3 варианта на осмотр. Но это уже удлиняет сроки переезда. Это вы уже выбираете. То есть никаких проблем. Всю информацию выдают очень хорошо, объемно", — рассказывает Янина.

Всего за три недели в Восточном административном округе новоселье отпраздновали 53 семьи. Проблемы, если и возникали у людей, все оперативно решались.

Всего, как обещают в мэрии, в эксплуатацию в этом году введут три десятка новостроек. Это в основном коммерческие дома, выкупленные городом и адаптированные под нужды переселенцев. Кроме того, намечен старт строительства жилья общей площадью до 2 миллионов квадратных метров. Многолетняя программа предусматривает расселение 350 тысяч квартир.

Ольга Оксенич, Егор Миронов и Алксей Колесник. «ТВ Центр», Москва.