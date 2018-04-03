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Беспилотники помогут в работе столичным сотрудниками Госавтоинспеции
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Беспилотники помогут в работе столичным сотрудниками Госавтоинспеции 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Профилактические мероприятия, проходящие на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, теперь будут осуществляться с помощью современных беспилотников. Информацию об этом 3 апреля разместили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
— В 2018 году планируется с помощью летательных аппаратов усилить работу по мониторингу ТиНАО, площадь которого в 1,4 раза превышает остальную площадь столицы, — уточнили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.
Отметим, что на данный момент закуплено шесть беспилотников.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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