Беспилотники помогут в работе столичным сотрудниками Госавтоинспеции

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Профилактические мероприятия, проходящие на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, теперь будут осуществляться с помощью современных беспилотников. Информацию об этом 3 апреля разместили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва»

— В 2018 году планируется с помощью летательных аппаратов усилить работу по мониторингу ТиНАО, площадь которого в 1,4 раза превышает остальную площадь столицы, — уточнили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

Отметим, что на данный момент закуплено шесть беспилотников.