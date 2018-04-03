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Mail.Ru приобрела агентство недвижимости «33 слона»
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Mail.Ru приобрела агентство недвижимости «33 слона» 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
Mail.Ru Group приобрела 100% риелторской онлайн-платформы "33 слона" и интегрирует ее с сервисом объявлений "Юла", говорится в сообщении группы.
Сумму сделки компания не раскрывает.
"33 слона" предоставляют услуги по покупке и продаже недвижимости с использованием собственной IT-платформы.
Как указывается в сообщении, сервис будет оказывать услуги полного цикла для пользователей сервиса "Юла недвижимость" по продаже жилой и коммерческой недвижимости, включая фотосъемку объектов, предпродажную подготовку, оценку, рекламу, консультирование и сопровождение сделки под ключ.
Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. Выручка группы в 2017 году по МСФО выросла на 34% — до 57,5 миллиарда рублей.
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