Более 100 заключений о соответствии выдал Главгосстройнадзор Подмосковья в январе-марте

В январе-марте 2018 г. Главгосстройнадзор Московской области выдал более 100 заключений о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), сообщили в пресс-службе ведомства.

«В I квартале 2018 г. Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано 111 заключений о соответствии построенным (реконструированным) объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации общей площадью 955,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев уточнил, что из общего количества выданных в январе-марте 2018 г. заключений о соответствии — 30 жилых объектов общей площадью 578,8 тыс. кв. м, 81 нежилой объект общей площадью 376,4 тыс. кв. м (восемь социальных, 12 торгово-административных объектов, 11 промышленных, девять логистических, 27 линейных и 14 иных объектов).

В пресс-службе добавили, что всего под надзором Главгосстройнадзора Московской области находится 2 тыс. 222 объекта капитального строительства общей площадью свыше 45,8 млн кв. м.