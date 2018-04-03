Жителей дома по улице Крайней в Новом Уренгое переселяют в новое жилье

В Новом Уренгое жильцы дома №5 по улице Крайней, получившие жилье в рамках исполнения указа президента о ликвидации аварийного жилья, переехали в новые квартиры. Это подтвердил первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных сегодня на встрече с ямальскими общественниками, потребовавшими от чиновников отчета об исполнении обязательств.

«Им предоставлены аналогичные по площади и конфигурации жилые помещения в других капитальных домах на территории города», — прокомментировал он.

По его словам, местные власти сейчас ведут работу с собственниками жилья в злополучном доме, давшем трещину уже после заселения. С предложенными альтернативными вариантами согласились 98 собственников, с 8 собственниками переговоры продолжаются.

Напомним, 7 ноября 2017 года по заключению Тюменского архитектурно-реставрационного союза жилой дом №5 по улице Крайней признан аварийным и подлежащим реконструкции. По словам представителя государственного строительного надзора Дмитрия Кореницына, причиной возникновения трещины стало растепление грунтов, в результате грунты потеряли несущую способность. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

«Ситуацию, возникшую на Крайней, 5, нельзя отнести к одному виду нарушений. Это вопрос комплексный. Мы понимаем, что сейчас идут определенные изменения, связанные с климатическими особенностями нашего региона. Ученые пришли к выводу, что грунты в северных широтах требуют постоянного мониторинга, для изучения процессов нужно время», — прокомментировал Дмитрий Кореницын.

Он также пояснил общественникам, что на начало строительства были предоставлены все соответствующие документы, в том числе и инженерно-геологические изыскания грунта. Все они прошли необходимую экспертизу, каких-либо нарушений выявлено не было.

«По данному дому было дано положительное заключение экспертов. Никто не выдает разрешений в нарушении действующего законодательства. Никому это просто не нужно, в этом никто не заинтересован. Более того, застройщик в принципе не заинтересован начинать строительство при наличии нарушений, в противном случае он несет колоссальные убытки. Представьте себе объем финансовых потерь, которые сейчас у него есть», — добавил представитель государственного строительного надзора.