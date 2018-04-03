МОЭСК за два месяца выявил 650 случаев хищения энергии в Москве и области 

МОСКВА, 3 апр — РИА Недвижимость. Специалисты МОЭСК в январе-феврале 2018 года года выявили на территории московского региона более 650 случаев хищения электроэнергии, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.
"В отношении потребителей, которые потребляли электрическую энергию с нарушениями правил учета составлено более 600 актов о безучетном потреблении электрической энергии. Объем электроэнергии, включенный в квитанции недобросовестных потребителей на оплату электрической энергии составил почти 24 миллиона киловатт в час, а стоимость превысила 77 миллионов рублей", — рассказали в компании.
При этом а отношении потребителей, самовольно подключившихся к электросетям или не заключивших вовремя договор на поставку электрической энергии с энергосбытовой компанией, составлено 45 актов о бездоговорном электропотреблении. В общей сложности за самовольные подключения недобросовестным потребителям придется заплатить почти 280 миллионов рублей, добавили в МОЭСК.
По статистике компании, среди наиболее частных нарушений правил электропотребления на территории региона — самовольные вмешательства в работу счетчиков, несвоевременное заключение договоров энергоснабжения, самовольные подключения к электросетям. Среди нарушителей оказываются как владельцы частных домов, так и юридические лица.
Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК, входит в "Россети") — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России. Основные виды деятельности — оказание услуг передачи электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и Подмосковья.