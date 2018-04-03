В Петербурге вырос спрос на недорогие квартиры

Аренда не в тренде

Рынок недвижимости в Петербурге демонстрирует разнонаправленные тенденции. С одной стороны, очевиден рост интереса к покупке небольшого жилья эконом-класса в дешевом сегменте новостроек при явном падении интереса к аренде недорогого жилья. С другой — очевиден рост интереса к аренде дорогих апартаментов.

Такие тренды отмечает директор по развитию сервиса "Яндекс-недвижимость" Сергей Роменский, опираясь на анализ статистики запросов за два последних года. Так, число запросов по поиску покупки эконом-жилья в новостройках Северной столицы увеличилось за последний год на 15 процентов по сравнению с годом ранее. А число запросов по аренде апартаментов в городе на Неве — на 12 процентов. Россияне стремятся переселиться в Северную столицу, чтобы найти хорошую работу, обеспечить подросшим детям качественное образование. Денег на покупку дорогого жилья не хватает, но все же большинство сегодня предпочитают не арендовать квартиру, а сразу обзаводиться своей. Пусть дешевой и небольшой, но собственной.

Об этом же, кстати, свидетельствуют и цифры запросов по ипотечным кредитам. Интерес к ним в России за минувший год возрос на 41 процент, в Санкт-Петербурге — на 39 процентов. На этом фоне интерес к аренде жилья у стреднестатистического россиянина падает. В Петербурге — быстрее, чем где бы то ни было. Очевидно, что люди предпочитают платить те же деньги за свое жилье, нежели отдавать их в чужой карман.

А наряду с падением банков-ской ставки по ипотечному кредитованию тенденция эта будет только расти.

— По всей вероятности, скоро начнется конкуренция между банковскими ставками по ипотеке, — отмечает Сергей Роменский. — Такой процесс будет выгоден для покупателей жилья.

Надо сказать, этим трендом уже активно заинтересовались и агенты по продаже недвижимости. Сегодня Санкт-Петербург демонстрирует еще одну тенденцию рынка, которая наметилась в целом по стране, но в Северной столице она особенно очевидна. Если раньше застройщики сами выходили на рынок жилья, то сегодня они все чаще прибегают к услугам риелторов. По некоторым экспертным оценкам, сегодня примерно 30-40 процентов квартир-новостроек на рынке жилья продается агентами, и лишь две трети — самими застройщиками. Отчасти это объясняется "затовариванием" рынка новостроек на границе Петербурга и Ленобласти . Девяткино, Парголово, Кудрово, застроенные жилыми комплексами эконом-класса, с трудом находят покупателей.

— В результате подключения агентов образовался и такой феномен: число предложений на рынке жилья в разы превышает количество реально существующих объектов, — говорит Сергей Роменский. — Например, из 300 тысяч предложений о продаже квартир на самом деле их продается всего 40 тысяч. Просто одну и ту же квартиру продают 7-8 продавцов.

Что касается структуры рынка жилья, то она за сравниваемые периоды не претерпела значительных изменений. По-прежнему на рынке новостроек больше всего предложений по однокомнатным квартирам — 41 процент, на втором месте — "двушки" (30 процентов), на третьем — трехкомнатные квартиры (16 процентов). И резко увеличилось число студий — было 7 процентов, стало — 13.

А вот что с тревогой отмечают эксперты, так это — уменьшение метража предлагаемых квартир. На один квадратный метр стали меньше студии, на полтора — "двушки", почти на два — "трешки". В сегменте эконом-класса они даже спланированы хуже пресловутых "хрущевок", — например, в большинстве однокомнатных квартир отсутствуют кладовки, встроенные стенные шкафы. А вот четырехкомнатные квартиры в среднем стали больше: средний метраж в них подрос почти на четыре процента: с 129 квадратных метров до 133. Что также, по мнению экспертов, говорит о поляризации рынка: дорогое становится дороже, дешевое — дешевле.

К слову, отвечает этой тенденции к поляризации рынка и такой, казалось бы, факт: стоимость квадратного метра жилья в маленькой квартире в Санкт-Петербурге дешевле, чем стоимость квадрата в большой. По всем законам рынка, чем больше площадь квартиры, тем дешевле там должен стоить квадратный метр. В Петербурге — наоборот. Цена квадратного метра квартиры-студии в среднем стоит сегодня чуть больше 94 тысяч рублей. В трехкомнатной квартире она на одиннадцать тысяч выше — 105987 рублей.