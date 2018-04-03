Более 220 молодых семей в Северной Осетии будут обеспечены жильем в 2018 году

"В 2018 году в списке получателей жилья состоят 224 семьи. Общая сумма средств [выделяемых в 2018 году в регионе] составляет 177,9 млн рублей", — сказал Икаев на заседании правительства республики.

Жильем семьи будут обеспечиваться в рамках федеральной программы «Жилище», рассчитанной на 2015-2020 годы.

Как сообщалось, также для покупки жилья в селах Северной Осетии молодым семьям в республике в 2018 году выделят субсидии в размере 25 млн рублей в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».