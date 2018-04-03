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Более 220 молодых семей в Северной Осетии будут обеспечены жильем в 2018 году
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Более 220 молодых семей в Северной Осетии будут обеспечены жильем в 2018 году 

ТАСС 44 минуты назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Почти 178 млн рублей будет выделено в Северной Осетии на обеспечение жильем 224 молодых семей до конца 2018 года, сообщил министр строительства и архитектуры республики Русланбек Икаев.
"В 2018 году в списке получателей жилья состоят 224 семьи. Общая сумма средств [выделяемых в 2018 году в регионе] составляет 177,9 млн рублей", — сказал Икаев на заседании правительства республики.
Жильем семьи будут обеспечиваться в рамках федеральной программы «Жилище», рассчитанной на 2015-2020 годы.
Как сообщалось, также для покупки жилья в селах Северной Осетии молодым семьям в республике в 2018 году выделят субсидии в размере 25 млн рублей в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».
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